Escolas devem orientar alunos no combate ao Coronavírus

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal deve recomendar as escolas da rede pública e particular a fazerem recomendações e dar orientações quanto às medidas preventivas em relação à propagação do coronavírus (Covid-19).

A recomendação da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (Proeduc) foi expedida em 3 de março e dá prazo de 15 dias corridos para o envio de informações ao Ministério Público sobre as medidas adotadas. Uma cópia também foi enviada ao Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinep/DF).

Além disso, a Secretaria deve disponibilizar materiais de higiene pessoal adequados, como sabão líquido, álcool em gel e toalhas de papel às escolas da rede pública.

Veja algumas recomendações do Ministério da Saúde.

lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabonete, usar desinfetante para as mãos à base de álcool;

evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

evitar contato próximo com pessoas doentes;

ficar em casa quando estiver doente;

cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Com informações do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios