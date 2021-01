Escola Superior de Gestão retoma as aulas nesta segunda-feira

PUBLICIDADE

As atividades acadêmicas da Escola Superior de Gestão (ESG) serão retomadas nesta segunda-feira (11/1). A criação da iniciativa aconteceu em 2019 e surgiu por meio de uma parceria entre a Secretaria de Economia do Distrito Federal e a Fundação Universidade Aberta de Brasília (Funab).

A ESG é responsável por oferecer curso de Tecnologia em Gestão Pública. Ao todo, a graduação tem duração de quatro semestres letivos e é destinado para servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) e para a sociedade civil. A iniciativa já conta com 26 alunos, que vão cursar o terceiro semestre, além de outros 19 estudantes, que estçao cursando o segundo semestre.

Durante a graduação, os alunos têm contato com a Metodologia Ativa, com foco em Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e problematização, que tem como base o uso de casos reais para a promoção do desenvolvimento do estudante. Aprendizagem ativa, interativa e colaborativa e relação dos problemas com a realidade são pontos que também estão presentes no processo ensino-aprendizagem.

Para a Diretora-Executiva da ESG, Juliana Tolentino, o início das aulas é um momento de celebração. “Estamos felizes em iniciar mais um semestre aqui na ESG. A primeira turma vai se formar este ano, quando abriremos oportunidade de ingresso para novos alunos. Sabemos da importância da graduação para o serviço público e nosso objetivo é continuar com o projeto”, completou.

A abertura do primeiro semestre de 2021 será marcada por um ato institucional, às 19h, que contará com a participação da Diretora da ESG, Juliana Tolentino, e da Diretora da Funab, Simone Pereira Bank, além do coordenador do curso. Em decorrência do novo coronavírus, as aulas serão telepresenciais.

Para mais informações sobre a ESG, acesse o site: http://www.esg.df.gov.br/.

As informações são da Agência Brasília