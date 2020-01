Escola Superior de Gestão abre inscrições nesta segunda (6)

PUBLICIDADE 

Com apoio da Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal (Funab), a Escola Superior de Gestão (ESG) abre seleção para o curso superior de tecnologia em gestão pública para o preenchimento de 15 vagas no primeiro semestre de 2020. As inscrições são exclusivamente presenciais e podem ser feitas entre esta segunda-feira (6) e 17 de janeiro, de 15h às 21h, na Secretaria Acadêmica da ESG.

O servidor que deseja participar da seleção deve cumprir dois requisitos: ter concluído o ensino médio no momento da inscrição e ser funcionário público estável e em exercício, pertencente às carreiras da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.

Para o processo seletivo, o servidor precisa apresentar no ato da inscrição alguns documentos, entre eles: carta de intenção, histórico escolar, comprovante de atuação como servidor público e contracheque. A ficha de inscrição pode ser acessada no site da ESG.

“A ESG é uma oportunidade para os servidores terem uma formação superior, além de uma transformação social e econômica”, explica o diretor-executivo da instituição, Alex Costa. “Estamos muito felizes com os resultados do primeiro semestre e queremos continuar a crescer.”

O resultado final do processo de seleção estará disponível a partir do dia 21. Os selecionados devem efetuar a matrícula presencialmente, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2020, na Secretaria Acadêmica da Escola Superior de Gestão.

Com informações da Agência Brasília