Escola disponibiliza aulas preparatórias para vestibular de graça

O Enem foi adiado e a nova data ainda não é conhecida. Ainda assim, os estudantes não podem parar. Ganharam um pouco mais de tempo para a preparação, mas as oportunidades de estudo não são as mesmas para todos. Pensando nos milhares de alunos que vão realizar o Enem e o PAS este ano, o Colégio Anchieta lança o projeto ANCHIETA PARA TODOS. Serão aulas gratuitas, ministradas pela equipe de docentes da entidade privada, aberta para qualquer estudante.

Através da plataforma Google For Education, serão disponibilizadas as videoaulas, que poderão ser assistidas em casa pelo computador, tablet ou mesmo por um celular com acesso à internet. Os professores estarão ainda à disposição para tirar dúvidas. O projeto também conta com simulados on-line desenvolvidos pela equipe da escola para testar os conhecimentos nas diversas áreas exigidas pelas provas vestibulares.

Para participar, basta preencher um formulário de cadastro disponível no site anchietadf.com.br. Depois, receberá login e senha por e-mail. Os inscritos deverão apresentar boletim escolar ou declaração de escolaridade até o 3º bimestre. A aula inaugural será na próxima segunda-feira, dia 25 de maio.

O Projeto

O ANCHIETA PARA TODOS surgiu dessa vontade de não deixar a educação parar. “Confiamos que a educação transforma as pessoas, e não vamos deixá-la restrita a quem pode pagar em meio à crise”, explica Nadir Alves, diretora da escola.

Os professores participantes do projeto fazem parte do corpo docente do colégio. Estão entre os melhores de Brasília e contam com experiência em preparatórios de vestibulares, como o extinto Alub – que colocou mais de mil alunos na UnB, e o projeto do Governo do Distrito Federal, Bora Vencer, que colocou mais de 4.500 estudantes em faculdades públicas.

