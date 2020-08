Ermida Dom Bosco passa por reformas para o aniversário de 137 anos do sonho de Dom Bosco

PUBLICIDADE

Uma força-tarefa com 14 frentes de trabalho simultâneas está trabalhando para revitalizar a Ermida Dom Bosco e entregar a reforma no aniversário de 137 anos do sonho de Dom Bosco, padroeiro de Brasília, que profetizou a capital no centro do país em 30 de agosto de 1883. Antes da pandemia de coronavírua a Ermida Dom Bosco tinha capacidade para receber 5 mil pessoas semanalmente.

Sem custos extras aos cofres do GDF, as intervenções são executadas desde 18 de agosto com mão de obra direta de diversos órgãos do governo. Os serviços incluem limpeza e revitalização geral, tanto da área verde quanto das estruturas que fazem parte do Monumento Natural (confira no vídeo).

Agora será possível ver a verdadeira cor das pedrarias que compõem o anfiteatro, palco, escadarias e arquibancada. A beleza dos detalhes ainda foi ressaltada com novas pinturas, reposição de vidros, trocas de fechaduras e reformas de calçadas. Além disso, os três conjuntos de banheiros tiveram a parte hidráulica reformada, louças trocadas e pintura executada.

Também começou a substituição de luminárias e há previsão de instalar 20 novas lixeiras. O investimento ainda é em segurança, com instalação de guarda-corpo e corrimão, e em acessibilidade, com construção de rampas. O monumento Eu ♥️ Brasília recebeu novas demãos de tinta e todos os píer de madeira foram consertados, com troca das ripas, e envernizados.

“Foi feita toda uma intervenção no sentido de tornar o parque mais aprazível, organizado e limpo. É toda uma ação de diversos órgãos de governo fazendo com que os parques se tornem espaços de lazer para as pessoas, e que elas tenham conforto quando forem às nossas unidades de conservação”, aponta o presidente do Brasília Ambiental, Cláudio Trinchão.

A psicóloga Raquel Freire Coelho, 29 anos, escolheu começar o dia do aniversário contemplando a vista privilegiada da Ermida. “Aqui me remete a momentos felizes, me sinto bem e tem toda a história envolvida, o contato com a natureza, as trilhas. É maravilhoso. Esta foi a primeira vez que vim desde o início da pandemia e percebi que está tudo sendo mexido. Acho que está melhorando”, opina a moradora da Asa Sul.

“Brasília tem lugares maravilhosos que às vezes não damos tanto valor assim. É preciso entender que é um lugar nosso. Não é só o GDF que tem que cuidar de tudo. Também temos que fazer a nossa parte. Não sei como as pessoas conseguem deixar lixo e ir embora com paz na consciência”, observa.

Superintendente de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água do Brasília Ambiental, Rejane Pieratti endossa o coro pela manutenção. “Estamos entregando mais uma vez um espaço revitalizado, mas precisamos que toda a comunidade cuide”, diz. No próximo domingo (30), às 9h, haverá uma missa em homenagem a Dom Bosco e será celebrada no local. O evento será transmitido ao vivo no Instagram da Secretaria de Turismo (Setur).

Além do Instituto Brasília Ambiental, os órgãos envolvidos na força-tarefa são: Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap); Secretarias de Meio Ambiente, de Governo, de Turismo e de Cidades; Companhias Energética de Brasília (CEB) e de Saneamento Ambiental (Caesb); Departamentos de Trânsito (Detran) e de Estradas de Rodagem (DER); Serviço de Limpeza Urbana (SLU); Administração Regional do Lago Sul. Também participam socioeducandos da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap).

