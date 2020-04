Equipes do HRT produzem máscaras cirúrgicas e do modelo Face Shield

PUBLICIDADE 

Uma boa ação gera outra boa ação. Prova disso foram os materiais doados pela comunidade ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), que motivou as equipes de Pediatria e do Núcleo de Atividades Gerais e Manutenção Predial a produzirem diariamente máscaras cirúrgicas e do modelo Face Shield, feita de acetato e equivalente a material plástico para proteger olhos e face.

Com trabalho em equipe e a dedicação dos servidores, mais de 100 Face Shields e 600 máscaras cirúrgicas e de pano já foram feitas para os profissionais de saúde do HRT que estão na linha de frente no combate a pandemia do coronavírus. As de pano estão sendo entregues aos servidores para serem usadas fora do hospital e evitar desperdícios.

Nessa parceria, cada pequena ação fez a diferença. Desde a máquina de costura emprestada por uma das servidoras para confeccionar os materiais com TNT, até os parafusos doados pela equipe do Núcleo de Atividades Gerais para as Face Shields. Por sinal, eles ainda fizeram os ajustes finais e nominaram cada máscara desse modelo, que são de uso individual.

Quem agradece pela contribuição é a técnica de enfermagem da Pediatria do HRT, Graziele Teixeira, uma das profissionais à frente da iniciativa. “O pessoal da manutenção sempre ajuda a Pediatria com ações de doações, e sempre estão dispostos a nos apoiar nas iniciativas de melhoria da unidade”, comentou.

Para a terapeuta ocupacional do HRT, Fernanda Victorio, o fundamental na iniciativa é a união e contribuição que foram dados durante o período de pandemia. “Cada um está ajudando de alguma forma no trabalho dos servidores e no atendimento à população, para combatermos juntos a expansão do coronavírus”, ressaltou.

Todas as máscaras confeccionadas são entregues para a área de Medicina do Trabalho do HRT, que as repassa aos setores do hospital que mais precisam. Conforme a demanda aumentar, a expectativa é que mais materiais sejam confeccionados, com o suporte de outras áreas.

Com informações da Agência Brasília