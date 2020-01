Equipes de vigilância e assistência se reúnem para combate ao coronavírus

PUBLICIDADE 

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, reuniu-se na tarde dessa quinta-feira (30) com a Subsecretaria de Vigilância em Saúde, o Laboratório Central (Lacen), a Secretaria de Assistência Integral à Saúde (Sais) e as superintendências regionais de saúde, além das direções dos hospitais, para esclarecer e repercutir as orientações passadas pelo Ministério da Saúde sobre o coronavirus. O objetivo é orientar a rede quanto ao atendimento a possíveis casos suspeitos.

O Brasil ainda não tem qualquer caso comprovado da doença, mas existem nove suspeitas sob investigação em alguns estados. Apesar de casos da doença terem sido confirmados em 16 países, a China continua como a única área de transmissão local.

O Lacen é o laboratório de referência para análise das amostras de casos suspeitos, inclusive para a rede hospitalar privada. Os diretores dos hospitais foram orientados quanto aos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), que devem ser disponibilizados para os profissionais de saúde na linha de frente do atendimento.

O secretário informou que acompanha de perto a organização da rede, bem como o suprimento do material necessário. “Sei que posso contar com o empenho de todos. Tanto no Lacen quanto na Sais temos profissionais competentes e comprometidos com o cuidado da população. E sei que, em caso de necessidade, contra o coronavírus não será diferente. Nós estamos preparados”, ressaltou o secretário.

Com informações da Agência Brasília.