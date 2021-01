Equipes de segurança buscam por mulher de 72 anos desaparecida em Niquelândia

PUBLICIDADE

Equipes dos Órgãos de Segurança Pública do Distrito Federal foram deslocadas, neste sábado (9), para localizar uma senhora de 72 anos está desaparecida na área rural do município de Niquelandia-GO a 260 km de Brasília.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 9h56min de quarta-feira (6), sobre uma busca que está andamento em Niquelândia. Foram alocadas equipes e cães do Grupamento de Busca e Salvamento (GBSAL) e Policiais Civis do Distrito Federal. A busca está ocorrendo em apoio ao Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e envolve um total de 36 pessoas entre policiais e bombeiros militares.

Romilda de Fátima Santana está desaparecida desde quarta-feira e foi vista pela última vez em Rio do Peixe, nas proximidades de Niquelândia.

Além dos cães treinados para localizarem pessoas desaparecidas em áreas rurais e de matas, o CBMDF faz uso de Aeronaves não tripuladas (Drones) e câmeras térmicas, equipamentos capazes de adentrar locais de difícil acesso e mapear pontos de calor, aumentando assim a eficiência da busca.