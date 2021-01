EPTG terá 3 km de asfalto recuperados

PUBLICIDADE

Nesta semana, iniciou-se uma obra para recuperação de três quilômetros da via marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG). A pista nova será instalada no sentido Plano Piloto-Taguatinga, no trecho que vai até o Viaduto Israel Pinheiro.

Serão gastos R$ 450 mil na obra. O objetivo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) é melhorar as condições de tráfego em um local que já passou por vários alagamentos, atrapalhando a vida de quem passa por ali.

“Trata-se de um trecho que estava muito castigado, até mesmo em função das águas da chuva que desciam de Vicente Pires, antes da drenagem que o governo fez na cidade”, explica o diretor-geral do DER, Fauzi Nacfur. “Vamos recuperar toda a marginal e oferecer muito mais conforto aos nossos motoristas”, complementa.

A expectativa é liberar o asfalto novo na segunda-feira (1/2). A reforma é feita em quatro etapas: fresagem, recomposição asfáltica, aplicação de micro- revestimento asfáltico e sinalização. Cerca de 30 servidores do Departamento estão trabalhando no local.



A reforma é mais uma relacionada a transporte na região. No mês passado, o GDF inaugurou uma nova ponte construída sobre o Córrego Samambaia, próximo das obras de reforma da marginal. A ponte beneficiou principalmente os condutores que trafegam na região entre o Viaduto Israel Pinheiro e o primeiro balão no sentido Águas Claras/Arniqueira. Cerca de 60 mil veículos passam todo dia pelo caminho.