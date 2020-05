EPIG ganha asfalto novo

PUBLICIDADE 

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) está realizando, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF), uma operação de recapeamento funcional da Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). A obra já recebeu investimento de R$ 8 milhões.

O processo de revitalização teve início há duas semanas nas faixas no sentido Taguatinga. O trecho no sentido Plano Piloto também receberá o mesmo serviço. O contrato inicial da obra prevê o recapeamento de oito quilômetros, com possibilidade de um aditivo para extensão do trabalho em mais dois. Segundo a Novacap, as obras na via devem ser concluídas em setembro.

Diferentemente da operação tapa-buraco, o recapeamento funcional é uma obra mais complexa, mas que traz muitos benefícios a longo prazo. O asfalto antigo que cobria a via é totalmente retirado, dando lugar a uma nova camada de pavimentação asfáltica. “A via estava em uma situação muito complicada para o traslado de veículos, por isso estamos fazendo este trabalho de recuperação”, ressalta o diretor de Urbanização da Novacap, Sérgio Antunes Lemos.

No caso da Epig, o recapeamento é feito em duas etapas: na primeira são retirados cinco centímetros de asfalto e outros cinco da base nas faixas central e esquerda, dando lugar a 10 centímetros de camada asfáltica nova; posteriormente, na faixa da direita, por onde trafegam ônibus e veículos mais pesados, serão removidos 5 centímetros de asfalto e mais 15 de base, sendo aplicados 20 centímetros de asfalto novo.

“Optamos por este método para dar uma resistência maior, para que os ônibus possam trafegar sem danificar o asfalto e ter uma durabilidade maior”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho. Segundo o DER/DF, aproximadamente 60 mil veículos trafegam diariamente pela Epig, que é uma das principais vias de acesso do Plano Piloto para a EPTG e a Epia.

Viaduto

Além da revitalização no asfalto, outro importante trabalho deve ocorrer em breve na via: no próximo dia 8 de junho haverá licitação para a execução das obras do viaduto da Epig.

O projeto consiste na construção de um elevado na intersecção da via com o Sudoeste e o Parque da Cidade, local por onde passam, em média, 22 mil veículos por dia.

Com informações da Agência Brasília