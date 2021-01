Epia sentido Colorado será interditada nesta quinta-feira (14)

PUBLICIDADE

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) vai interditar, entre 9h e 16h desta quinta-feira (14), o fluxo de veículos da via expressa da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia) no trecho entre o Colorado e o Torto.

Durante a operação, os motoristas que dirigem no sentido Sobradinho/Brasília trafegarão pela pista nova (terceira pista) na descida do Colorado, que foi liberada há um ano e meio. A interdição, entretanto, não ocorrerá se estiver chovendo.

O objetivo da interdição é isolar a área para que a empresa responsável pela obra de construção do Viaduto do Torto, o último elevado que integra a ligação Torto-Colorado, execute a concretagem do guarda-corpo.

Após essa etapa, a obra entrará na última fase, que é a pavimentação e sinalização horizontal (pintura de faixas de rolamento) e vertical (instalação de placas).

Com informações da Agência Brasília