Enxame de abelhas ataca populares em Planaltina-DF

Guilherme Gomes

Na manhã desta quinta-feira (27), um enxame de abelhas atacou populares no Setor de Oficinas da cidade de Planaltina-DF. A colmeia estava sob o telhado e a laje de uma edificação comercial que estava fechada.

De acordo com os bombeiros, um apicultor foi contratado (possivelmente, pelo proprietário do imóvel) para a retirada da colmeia. O prestador de serviço, que não foi identificado, não conseguiu retirar a colmeia e na tentativa, as abelhas ficaram muito agitadas e começaram a voar pela região.

Marco Túlio Silveira, de 33 anos, e Áthila Guilherme Silva de Lima, de 21, levaram aproximadamente, 50 e 20 picadas respectivamente. Eles foram socorridos pelos bombeiros e encaminhados para o hospital de Planaltina. O apicultor não quis ser transportado para a unidade de saúde.

Os bombeiros fizeram um isolamento de aproximadamente 400 metros. Com roupas de apicultor, os militares queimaram folhas verdes para produzir fumaça além de outros meios para afugentá-las. Foram necessárias quatro horas de trabalho para a segurança do local.

