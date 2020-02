Enxame de abelhas ataca pessoas na parte externa do estádio

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

Durante a partida de futebol entre Flamengo e Athlético Paranaense, realizada hoje (16), no Estádio Nacional de Brasília, um enxame de abelhas atacou alguns ambulantes e pessoas que passavam pela parte externa do estádio. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi chamado para atender a ocorrência às 12h15. Com 7 viaturas e 25 militares, além das 8 oito viaturas e 30 militares que já estavam atuando na prevenção no evento esportivo, os militares agiram rápido.

A área foi isolada e prestado pronto atendimento aos feridos. A colméia estava em um poste de iluminação pública que fica entre o estádio e Eixo Monumental. Várias pessoas foram ferroadas, foram contabilizadas 20 pessoas atendidas no local pelo CBMDF e 05 encaminhadas para unidades de saúde próxima com picadas diversas nos membros superiores, tronco, cabeça e face, todas conscientes, orientadas e estáveis. Jatos de espuma da viatura exterminaram o enxame parcialmente. Outras providencias serão tomadas no período noturno. O local continua isolado.

Com informações do Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF