Enxame de abelhas ataca moradores e animais de edifício na Asa Norte

Um enxame de abelhas atacou moradores e animais de um edifício na 716 norte, Bloco K, nessa terça-feira (2). Dois cachorros vieram a óbito em decorrência do ataque.

O Corpo de Bombeiros Militar Do distrito Federal foi chamado às 16h48 para conter o ataque e socorrer as vítimas. As abelhas estavam localizadas na cobertura do prédio, entre o telhado e uma manta de isolamento.

Por algum motivo, os insetos ficaram agitados e se deslocaram até o 3º andar do edifício, chegando a invadir três apartamentos.

Com isso, os bombeiros isolaram o pavimento e iniciaram o resgate de três animais: dois cachorros e um gato, que estavam em um dos apartamentos. Um dos cachorros pulou do 3º andar do edifício durante o ataque e veio a óbito no local. O outro cachorro foi levado ao veterinário por moradores, mas não resistiu e morreu. O gato foi encontrado e passa bem.

O síndico, identificado como Daniel, contou que os moradores já sabiam da existência do enxame e que um apicultor havia sido contratado para a retirada das abelhas.

Ainda não foi determinado o motivo do ataque. No entanto, os moradores informaram que ouviram o barulho de uma reforma realizada em um dos apartamentos (não dos que foram invadidos pelas abelhas).