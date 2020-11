Enxame de abelhas ataca frequentadores do Parque da Cidade, em Brasília

PUBLICIDADE

Um enxame de abelhas atacou frequentadores que realizam atividades físicas no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para fazer a retirada da colmeia que estava em uma das árvores, próxima a pista de corrida.

De acordo com os bombeiros, três pessoas foram vitimas dos insetos. Franciane Moraes Ribeiro de Sousa, de 39 anos, levou várias ferroadas e queixava-se de dor de cabeça, mas estava consciente, orientada e estável. Outros dois senhores, que não quiseram ter os nomes divulgados, também tiveram picadas. Ambos também foram atendidos e não apresentavam complicações.

Todos os feridos recusaram o transporte ao hospital.

Bombeiros do do 1º Grupamento de Bombeiro Militar e a equipe de segurança do parque acionaram um apicultor que fez a retirada da colmeia. Com o Equipamento de Proteção Individual Específico e fumaça, o profissional colheu os favos de mel, instalou uma caixa coletora e iniciou o processo de retirada da colmeia da árvore.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A área foi isolada por fitas zebradas e ficou de ser retirada pelo apicultor no período noturno.

O local ficou aos cuidados da Segurança do Parque da Cidade.