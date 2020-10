Entre maio e agosto, 22 mil empresas abriram no DF

PUBLICIDADE

Entre os meses de maio e agosto deste ano, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, foram abertas 22.136 novas empresas no Distrito Federal, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia. Isso é cerca de 11,3% a mais do que registrado entre janeiro e abril, aumento que reflete, também, nos índices de contratações.

Pesquisas feitas pela Codeplan em parceria com a DIEESE indicam que o nível e ocupação oscilou positivamente, tendo alta de 0,2% nos dois últimos meses. Uma das empresas que expandiu durante este período foi o grupo Microsom.

A empresa, já com o time montado, cresceu e tem data para inaugurar nova unidade. “Mesmo em meio às inseguranças causadas pelo momento, estamos muito felizes em expandir e gerar novos empregos. Agora, nosso objetivo é oferecer um atendimento de qualidade e personalizado aos deficientes auditivos que moram nas regiões próximas a Taguatinga, como Águas Claras, Samambaia, Ceilândia e Vicente Pires”, explica a empresária e diretora geral da empresa, Mariluce Cordeiro.