Enterro de PM morto em Ceilândia será na quarta (18)

O enterro do soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Walisson Holanda Fernandes, 28 anos, será na manhã desta quarta-feira (18), no cemitério Campo da Esperança, em Taguatinga.

O velório começará às 9h e terminará às 10h30, na capela 2 do cemitério. O sepultamento está marcado para 11h.

O caso

Walisson estava com amigos na frente de casa, na QNP 17, em Ceilândia, quando foi vítima de uma tentativa de assalto. Os suspeitos estavam em um VW Fox de cor branca, e um deles atirou no policial.

O disparo acertou o peito de Walisson. Logo após o crime, o PM foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Ceilândia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

Os três suspeitos do crime foram presos em Águas Lindas de Goiás-GO. Um deles estava baleado em uma das pernas. Os acusados são dois homens, com idades de 18 e 23 anos, e uma mulher, de 29 anos. Eles foram levados para a 19ª Delegacia de Polícia (DP) de Ceilândia, onde prestaram depoimento.