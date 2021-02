Entenda como vai funcionar o transporte público no feriado de Carnaval

PUBLICIDADE

A Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF e o Metrô-DF cdivulgaram como será realizado o funcionamento do transporte público, neste feriado de Carnaval, o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal circulará com programação abaixo:

Ônibus

13/02/2021 (sábado)

Tabela horária de sábado

14/02/2021 (domingo)

Tabela horária de domingo

15/02/2021 (segunda-feira)

Tabela horária de sábado (com reforço em linhas mais demandadas)

16/02/2021 (terça-feira)

Tabela horária de domingo

17/02/2021 (quarta-feira)

Tabela horária de dia útil, com reforço de viagens entre 11h e 14h

As tabelas horárias podem ser conferidas no site dfnoponto.semob.df.gov.br

Metrô

13/02/2021 (sábado)

5h30 às 23:30

14/02/2021 (domingo)

7h às 19h

15/02/2021 (segunda-feira)

7h às 19h

16/02/2021 (terça-feira)

7h às 19h

17/02/2021 (quarta-feira)

7h às 23h

As informações são da Agência Brasília