Ensino médio retorna às aulas presenciais na próxima segunda (23)

Pouco a pouco, as instituições particulares do Distrito Federal vão retomando as aulas presenciais de forma presencial. Na próxima segunda-feira (26), é a vez do ensino médio voltar a ser ofertado nas escolas. Os ensinos infantil e fundamental já retornaram.

O presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF), Álvaro Domingues, prevê uma baixa adesão dos alunos neste primeiro momento. “O total de alunos é de 28 mil, aproximadamente. Não muito mais que nove mil, talvez até menos, deverão comparecer presencialmente”, projeta.

Quanto às medidas de proteção ao novo coronavírus, Domingues afirma que todas as instituições estão preparadas e confia no fato de os alunos do ensino médio terem idade mais avançada em relação aos demais. “Sabemos que essa faixa etária tem mais autonomia, podendo não apenas permanecer com o ensino à distância, como também incorporarem uma conduta, uma etiqueta adulta e responsável na convivência.”

O presidente avalia que os casos de covid-19 confirmados no âmbito escolar têm sido reduzidos mesmo dentro de uma margem previsível. Domingues afirma ainda que uma escola, hoje, tem a mesma segurança em relação à covid-19 quanto outros espaços que o aluno e a família frequentam. “O espaço escolar, com certeza, tem um nível de segurança”, encerra.