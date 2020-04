Ensinar ou Não Ensinar: Vale o Dinheiro?

PUBLICIDADE 

A voz vem do centro do seu peito. “Você deveria se tornar um professor.” Quando ela se instala, quente e satisfatória, uma contra-voz chama da superfície do seu cérebro: “Você tem certeza de que deseja isso como uma carreira? Quero dizer, vale a pena ?

Para você, esta pergunta, com suas respostas conflitantes, paira, um fantasma assustador do passado, presente e futuro. Ensinar ou não ensinar?

Talvez acima de tudo, o que você está realmente se perguntando é: “Ganharei dinheiro suficiente para fazer o ensino valer a pena?”

Não. Você não vai.

Não há dinheiro suficiente para fazer valer a pena.

Não há dinheiro suficiente para fazer valer a pena fazer uma ligação para denunciar a crise de uma criança, sem saber se, quando você clica em desligar.

Não há dinheiro suficiente para fazer valer a pena levar esse dedo acusador ao peito – a mídia, os pais, os políticos, os escritores, os pensadores, os que mudam, os que mexem – querendo melhor, mais rápido, melhor, mais rápido. Conhecer o sentimento esmagador da sociedade empurrando você de joelhos sem uma mão para levantá-lo. Uma barra elevada sem um orçamento elevado. Porque todo mundo teve um professor terrível – um professor ruim o suficiente para encobrir os milhões de micro momentos que dezenas de ótimos momentos nos deram desde que entramos na sala de aula.

Não há dinheiro suficiente para fazer valer a pena ver o lobo de um falso profeta chamado “prestação de contas” se deleitando com os lucros de textos e testes – semanas de aprendizado real perdidas em preparação para mais semanas borbulhando apenas para criar curvas de sino para servir em feeds de notícias – todas as escolas, todas as crianças, classificadas e arquivadas.

Não há dinheiro suficiente para fazer valer as zombarias de lado sobre os “luxos dos professores”, assumindo eternamente que aqueles doces verões são pagos, que o trabalho assalariado é medido em dias, não em horas, que todos os empregos são iguais. “Como meu trabalho não relacionado é tratado dessa maneira, o seu também deve ser.”

Não há dinheiro suficiente para fazer valer a pena gastar horas incomensuráveis ​​projetando uma lição sem falhas, apenas para vê-la falhar porque um aluno não está de bom humor, ou a tecnologia travou, ou é segunda-feira ou sexta-feira, ou “meus pais nunca tiveram que fazer isso , ”Ou uma briga acabou ou você foi avisado para anunciar que um colega de classe acabou de morrer – ou os outros milhares de momentos nos quais o sucesso de cada lição depende.

Não há dinheiro suficiente para fazer valer a pena sentir que sempre há algo que poderia ter sido melhor, que todos os dias você cometerá inúmeros erros, que todas as turmas terão pelo menos um aluno que deseja que você falhe porque ele te odeia só porque você é um professor.

Não há dinheiro suficiente para fazer o ensino valer a pena.

Você pode se endividar em empréstimos para a faculdade, lutando por um salário habitável em uma sociedade que reduz o financiamento educacional. Você questionará sua decisão anualmente de permanecer na briga.

Mas eu espero que você ensine. Espero que você fique. Espero que você escolha fazer os sacrifícios diariamente, porque o ensino vale algo mais que dinheiro.

Vale a pena confiar no ensino, potencialmente interrompendo o abuso que está arruinando o futuro de uma criança. Vale a pena a responsabilidade de que, não importa o que aconteça, você estará lá como uma estátua de estabilidade para uma criança que vive em caos.

Vale a pena a honra tácita de estar na linha de frente da revolução intelectual da sociedade, ser inteligente o suficiente, forte o suficiente, resistente o suficiente e paciente o suficiente para descobrir a nevasca da culpa e as expectativas da sociedade sem apoio. Vale a pena a honra de subir para a ocasião da educação na 21 st século.

Vale a pena ganhar esse tempo não remunerado de levar seus talentos ao máximo, compreendendo os níveis de exaustão e ética de trabalho além da maioria dos empregos. Vale a pena confiar em não precisar do entendimento de outra pessoa para validar o quanto você trabalha duro.

Vale a pena defender algo maior do que as pontuações dos testes, ensinando um amor ao aprendizado acima de uma vida de adivinhação de bolhas. Vale a pena fornecer uma educação de rigor acadêmico e uma educação de respeito próprio, caráter e paixão pessoal, e fazê-lo sem quebrar suas crenças para ensinar à prova “poderosa”.

Vale a pena fazer lições novamente para transformar o humor de um aluno, desafiar a tecnologia, inspirar às segundas-feiras e cativar às sextas-feiras, mudar a história de uma criança, ensinar resolução com palavras acima de lutar com punhos, cultivar a gravidade das tragédias da vida. nós para o que realmente importa.

Vale a pena o combustível que você canaliza do fracasso, sabendo que sempre há algo para aprender, mudar, consertar e manter – algum desafio aguardando na forma de uma criança angustiada pronta para você desistir, alheia ao fato de que você nunca irá.

Então, quando você decidir entre as duas vozes debatendo suas escolhas, decida por que realmente deseja ensinar. Ensinar não vale o dinheiro que você ganhará e pagará. Vale algo mais.