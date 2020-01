Engenho das Lajes tem rede de água potável ampliada

PUBLICIDADE 

Depois de muito tempo de luto a comunidade do Engenho das Lajes, na área rural do Gama receberam água potável para todas as residências. A Caesb finalizou as obras de ampliação de 1.552 metros de redes em mais em nove ruas, levando água potável para a torneira da casa de cerca de 250 famílias.

A região tinha 668 ligações de água. Com a ampliação no atendimento, agora são 759. O diretor de Engenharia da Caesb, Virgílio Peres, explica que a empresa tem processo contínuo de expansão de sua infraestrutura: somente em 2019, foram executadas 30 mil novas ligações de água e esgoto.

“A gente fica muito feliz em ter uma conta de água com o nosso nome nela”, comemora a dona de casa Vera Lúcia Amaral da Costa. Ela é moradora da Rua Vitória, uma das nove beneficiadas. “Aqui era ‘gato’ (instalação irregular) para todo lado”, diz.

As obras da Caesb avançaram pelas ruas Sucuripe; Roriz; Eliel; Travessa Brasília; Ingazeira; Braga; Travessa Ingazeira e Oliveira. “Os moradores não precisaram nem arcar com os kits de hidrômetros. Como é população de baixa renda, foi tudo gratuito”, afirma o presidente da Associação de Moradores da região, Davi Lobato.

Ele conta que a obra era um desejo antigo da comunidade. “Foi tudo feito com muita agilidade, em um mês e pouco”, completa Lobato. Segundo ele, agora 100% da comunidade, estimada em cerca de 5 mil famílias, está conectada à rede da Caesb.

O governador Ibaneis Rocha afirmou que o objetivo do GDF é oferecer água potável e saneamento para toda a população. “A gente precisa lembrar que está levando saúde à população que mais precisa. É um compromisso nosso expandir a infraestrutura para oferecer mais qualidade de vida e dar dignidade a todos”, afirmou.

A conquista da água potável encanada para todos era um sonho antigo da comunidade. “Muitos estão aqui há mais de 10 anos, vivendo na precariedade”, afirma Lobato.

Para ele, o registro da Caesb fixado nos muros das casas de Engenho das Lajes traz dignidade para a comunidade. “Isto aqui tem um significado ainda maior para todos. Agora, eles têm a conta de água na mão. É um comprovante de residência, dá pra fazer até um crediário”, brinca.

Com informações da Agência Brasília.