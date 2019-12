Engavetamento no Eixo Monumental deixa um ferido e complica trânsito na região

PUBLICIDADE 

Na manhã desta segunda-feira (30), um engavetamento entre três veículos deixou uma vítima ferida no Eixo Monumental. O acidente, que ocorreu no sentido Rodoviária – Palácio do Buriti, envolveu um Siena Vermelho, um VW Gol Branco e um caminhão Mercedes Benz.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e encaminhou uma passageira do Gol para o Hospital de Base. Ela está consciente e orientada e, na primeira avalização, apresentava dores no membro superior direito e no tórax, consequência do uso do cinto de segurança.

A porta do veículo precisou ser retirada para que a mulher pudesse ser atendida. Em seguida, ela relatou fortes dores na região lombar. Os militares fizeram a imobilização da coluna vertebral e aplicaram protocolo de trauma. O trânsito na região foi afetado e quatro faixas foram interditadas. O local está aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).