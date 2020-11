Empresa brasiliense de energia solar implementa tecnologia inovadora para o setor do agronegócio

PUBLICIDADE

Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e o agronegócio corresponde a um grande percentual do nosso PIB, movimentando nossa balança comercial. Apesar de sua importância, ainda existem alguns problemas que acabam bloqueando uma expansão ainda maior deste segmento, dentre eles a falta de disponibilidade energética para conexão elétrica das bombas de captação de água e dos pivôs de irrigação, essenciais para qualquer plantio.

Através de uma tecnologia inovadora no setor, a CGR Energia desenvolveu uma solução completamente funcional e sustentável, com a utilização da energia solar fotovoltaica para o bombeamento de água, capaz de suprir o funcionamento de bombas de até 250cv, sem a necessidade da rede elétrica, do uso de geradores diesel e até mesmo de baterias elétricas, que acabam elevando o custo do sistema e inviabilizando o investimento.

Apesar dos subsídios nas tarifas de energia que ainda vigoram – já existem projetos para o corte gradual dos benefícios; o grande problema ainda é a falta de disponibilidade energética, uma vez que as redes de distribuição das concessionárias ou não possuem capacidade para suportar novas demandas, ou simplesmente não chegam até as fazendas.

Diante disso, muitos fazendeiros são obrigados a encontrar a solução através de investimentos em geradores diesel ou mesmo suspendem as expansões, até que a rede das concessionárias consiga suprir suas demandas.