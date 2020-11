Energia elétrica do Cruzeiro e de São Sebastião será desligada nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

A Companhia Energética de Brasília (CEB) fará a compactação de rede aérea na região do Cruzeiro, nesta quarta-feira (11). Por segurança, será preciso interromper o fornecimento de energia, entre 8h40 e 16h30, afetando algumas quadras residenciais e comerciais.

Ficarão sem energia as quadras 101 (blocos A a C), 103 (blocos A a C), 201 (blocos A e B), 203 (blocos A, B e F), 301 (blocos A a F), 303 (Bloco B), 401 (blocos A, B, E e F), 403 (blocos A, B, E e F), 501 (blocos A, B, C e E), 601 (blocos A, B e F), 611 (blocos A, B e F), 711 (blocos A a E), além da entrequadra 201/203 e a escola localizada na Quadra 801, lote 2.

A CEB também fará serviços em São Sebastião, com adequação de rede de alta tensão. Será necessário desligar a energia, entre 8h40 e 16h30, afetando os condomínios Estância Del Rey, Chapéu Pedra e São Francisco I e II.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília