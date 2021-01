Enem 2020: 190 adolescentes do Sistema Socioeducativo do DF participarão do certame

PUBLICIDADE

No Distrito Federal (DF) 190 adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação se inscreveram para realizar o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob medida Socioeducativa (Enem PPL). O certame será aplicado, nos dias 23 e 24 de fevereiro, em sete das nove unidades de internação da capital.

As equipes da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) estão oferecendo algumas oficinas de estudo com o objetivo de auxiliar na preparação dos estudantes. Um responsável pedagógico em cada uma das unidades acompanha os trâmites dos adolescentes, desde a inscrição no exame até o ingresso no curso superior.

“Todo adolescente tem direito à educação. Isso significa que nós temos o dever de preparar aqueles que estão no Sistema Socioeducativo em seu processo de formação, inclusive, oferecendo a oportunidade de ingressarem em um curso superior”, afirmou a secretária Marcela Passamani.

Criado em 2010, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem PPL democratizou o exame e representou uma grande conquista para os adolescentes privados de liberdade, que passaram a contar com mais uma oportunidade de qualificação e preparação para o mercado de trabalho. O nível de dificuldade das provas é o mesmo do exame regular, porém com a particularidade da aplicação dentro das unidades de internação.

Sistema

A Sejus coordena as políticas de ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei no DF. Na sua estrutura, a Subsecretaria do Sistema Socioeducativo (Subsis) é a área responsável pela administração geral das 30 unidades orgânicas de atendimento aos adolescentes, sendo nove de internação, seis de semiliberdade e 15 de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida. O DF tem 3.000 adolescentes no sistema, em cumprimento de medidas de meio aberto, internação e semiliberdade.

