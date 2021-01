Encerramento das oficinas do projeto Humanizar é marcado por troca de experiências

PUBLICIDADE

O 1º Circuito de Oficinas do Humanizar contou com a participação de mais de 150 profissionais do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). Ao todo, foram três dias de workshop no Hospital de Base (HB) e no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM).

O projeto teve a presença de chefes setoriais e de auxiliares de atendimento dos dois hospitais e de mais seis unidades de pronto atendimento (UPAs), que são geridas pelo instituto.

“Estamos muito felizes com o envolvimento dos colaboradores. Todos se mostraram comprometidos com a nossa visão de oferecer um atendimento de mais qualidade aos pacientes”, celebrou Larissa Miriam Andrade, assessora da Diretoria de Inovação, Ensino e Pesquisa (Diep) e organizadora do evento.

Ákila Priscila Rocha de Souza, de 30 anos, atua no projeto Humanizar há um ano e dois meses e participou do treinamento feito no HRSM nesta quarta-feira (13). “Aprimorei minha capacidade de ouvir e entender as necessidades dos usuários e, dessa forma, ser capaz de ajudá-los de maneira mais precisa”, declarou.

Para Thiago Braga, auxiliar de atendimento no Hospital de Base, o circuito de oficinas forneceu uma nova perspectiva de atuação quanto ao trabalho já realizado. “O evento foi bastante proveitoso, com palestras de profissionais de qualidade. O meu desejo é que esse conhecimento possa se propagar por todas as unidades e que sejamos referência em atendimento humanizado”, defendeu.

Sobre o Humanizar

Criado em 19 de novembro de 2019, o projeto Humanizar segue as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Humanização, do Ministério da Saúde.

A proposta é melhorar a relação entre pacientes, familiares e profissionais com acolhimento já às portas de entrada das unidades de saúde.

O Humanizar foi inicialmente implementado no Hospital de Base, e só depois foi levado para o HRSM e para as seis UPAs. Atualmente o projeto é composto por 111 colaboradores, entre gestores, consultores, analistas e auxiliares.

As informações são da Agência Brasília