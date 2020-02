Encanador que estuprou a filha por seis anos, é preso

PUBLICIDADE 

Suspeito de estuprar a filha de 16 anos, um encanador foi preso em Luziânia, no Entorno do DF. Segundo as autoridades, o homem tocava as partes íntimas da filha e se masturbava na frente dela enquanto a mãe dormia.

Ainda de acordo com a polícia, durante seis anos o pai ameaçava a filha de morte caso ela contasse sobre os atos sexuais cometidos por ele.

O último abuso aconteceu na noite do último domingo (16). No dia seguinte, a adolescente contou para a mãe o ocorrido e as duas decidiram denunciar o pai. Em 2019, a vítima já havia revelado para a mãe sobre os abusos, mas pediu que ela não fizesse nada.

A mãe nos contou que o esposo ultimamente andava sem roupas dentro de casa e, ao ser advertido, ele também a ameaçava e dizia que podia fazer o que quiser pois a casa era dele.

Questionado pela a polícia sobre os abusos, o homem negou. Com relação a andar nu, o suspeito disse que apenas foi ao banheiro de cueca durante a noite. Ele foi preso na última segunda-feira (17) enquanto voltava do trabalho. Ele deve responder pelo crime de estupro, que prevê de 6 a 10 anos de prisão.