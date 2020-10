Empresários pedem mais flexibilizações ao GDF

PUBLICIDADE

Na tarde de quinta-feira (21), empresários do ramo de bares e restaurantes e de eventos se reuniram com o secretário de Relações Institucionais do Governo do Distrito Federal, Vitor Paulo. O encontro foi proposto pelo deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), que esteve presente.

O objetivo principal da reunião é tratar de flexibilizações nos setores. Empresários querem realizar eventos com shows onde as pessoas fiquem sentadas em mesas, respeitando as regras de distanciamento, como funciona atualmente em bares. Até momento, apenas drive-thru é permitido no DF.

Já no caso propriamente de bares, os comerciantes querem flexibilizar o uso de espaços públicos, como estacionamento, por exemplo. Atualmente, estabelecimentos que antes funcionavam para 30 mesas, reduziram pela metade. As consequências, segundo eles é a diminuição da clientela e subsequente demissões de funcionários.

Assim como ocorreu no caso em que músicos também conseguiram voltar ao trabalho depois de uma reunião do deputado Luis Miranda com o GDF, a expectativa é de celeridade nesta situação. “O modelo aqui no governo é de resolução rápida para as demandas que importam para a população”, observou Miranda.

Anfitrião da reunião, Vitor Paulo foi receptivo a ideia e disse que vai atuar de forma rápida para atender a demanda dos empresários. “Vamos fazer um minuta a quatro mãos”, frisou, exemplificando também com caso do retorno dos músicos às apresentações ao vivo. Na reunião havia representantes de bares conhecidos na cidade, como Piratas e Abençoados Bar, além da empresa que gerencia grandes eventos como o Na Praia.