Empresário inova e lança coworking especializado em serviços de saúde em Brasília

Seguindo as novas tendências de mercado na área da saúde, o cirurgião dentista e empresário da área odontológica, Dr. Marco Pedrazzi, lançou o IntegraDOC, um espaço de coworking para profissionais da saúde, localizado na região central de Brasília. Diferente dos consultórios e clínicas tradicionais, o espaço possui uma estrutura completa para os especialistas que desejam atender seus pacientes sem se preocupar com a manutenção de um espaço próprio, além de terem a oportunidade de estar em uma localização privilegiada da capital. O ambiente conta com seis salas para atendimentos, recepção equipada, papelaria para receituários e atestados, espaço para cursos, além de possuir diferentes modelos de contratos que se adaptam às necessidades de cada usuário.

O empresário percebeu essa oportunidade no mercado após desfazer uma antiga sociedade, quando precisou decidir entre reduzir o tamanho de sua empresa, encontrar novos sócios, ou apostar alto para contratar novos funcionários. Mas, sabendo que o investimento para os profissionais dessa área é muito alto, e que muitas vezes o valor aplicado não é retornado rapidamente, o cirurgião dentista decidiu então apostar nesse novo modelo de negócio. “Uma coisa que sempre me incomodou foi o fato de que nós, empresários da saúde, fazemos investimentos altíssimos, e muitas vezes acabamos com equipamentos e salas com ociosidade, causando um prejuízo muito grande. Então comecei a pensar em compartilharmos esse espaço, o que seria vantajoso para ambas as partes”, relata.

Com a pandemia, onde todos precisaram ficar em casa, o cirurgião dentista, que tem especialidade também em gestão e marketing, viu que era o momento de investir nessa ideia e colocar seus planos em prática. “Senti que era a oportunidade de lançar este novo negócio, pois iria ter tempo para me dedicar ao planejamento e à formatação, e foi a partir daí que fiz uma imersão no projeto para colocá-lo no mercado. A pandemia nos mostrou que é possível trabalhar com novos formatos, e que devemos usar a tecnologia e a inovação a nosso favor”, afirma.

Dentre as principais vantagens do espaço, Dr. Pedrazzi destaca os modelos de contratos que podem incluir desde secretária, auxiliar, e equipamentos, possibilidade de networking com colegas de profissão, estrutura completa com custo dividido, e a facilidade de agendas flexíveis. “Venho apresentando essas propostas, e investindo em equipamentos, softwares e estrutura, além de apostar na educação continuada, auxiliando em vários setores os colegas da saúde”, revela.

O empresário afirma que a ideia é ousada, mas está otimista com o novo empreendimento, e deseja inclusive se tornar referência em qualidade e excelência em espaços compartilhados na área da saúde. “Em três meses que lançamos o projeto, recebemos muitos elogios de profissionais que utilizaram os nossos serviços. É uma proposta nova, e não é fácil quebrar paradigmas na área da saúde, mas acho que vamos mexer com esse mercado, e inclusive mudar a forma como outros profissionais têm gerido os seus negócios”, pontua.

A expectativa do gestor é conseguir quitar seu investimento, e poder não só aumentar a lucratividade do negócio, como também auxiliar os colegas de profissão, dando novas oportunidades para quem deseja ascensão em suas carreiras com a oferta de serviços de consultoria e gestão. “O valor do investimento não é alto, e tem muito valor agregado, como parcerias com outros colegas, gerando facilidades e economia. “Hoje a empresa que não consegue enxugar os seus custos, dificilmente sobrevive no mercado”, finaliza Pedrazzi.

Os profissionais que desejam fazer parte do IntegraDOC devem entrar em contato através do E-mail, onde passarão por uma avaliação do perfil e necessidades, para então receber um trabalho personalizado e exclusivo para cada especialista da saúde.