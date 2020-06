Empresa que fazia testes clandestinos para Covid-19 é autuada em Taguatinga

PUBLICIDADE

Com a proliferação do novo coronavírus, a demanda por testes tem aumentado substancialmente. Diante desse cenário, alguns indivíduos tentam se aproveitar da crise sanitária para obter lucros de forma ilegal. Foi o caso uma empresa de representação comercial de produtos para a saúde que oferecia testes rápidos, por drive-thru, em Taguatinga. A Vigilância Sanitária autuou e interditou 100 unidades de testes rápidos no local.

O local funcionava sem licença e estava instalado no estacionamento de uma igreja em Taguatinga Norte. Várias irregularidades foram flagradas pelos agentes da vigilância sanitária, entre elas: a falta de licença sanitária para exercer a atividade de laboratório, a ausência de equipamentos adequados para o armazenamento dos testes, além de condições ambientais inadequadas. Também não havia lavatório com água e sabão. Para piorar, a emissão de laudo dos exames era feita por um laboratório de Formosa (GO), que não possui licenciamento sanitário no Distrito Federal.

Mais uma ação

Nesta quarta-feira (24), a Vigilância Sanitária esteve na sede da empresa responsável pelos testes e encontrou um escritório de contabilidade, responsável por prestar o serviço à representação comercial. Como nenhum teste foi encontrado, a Vigilância Sanitária deixou uma intimação para que o responsável legal da empresa compareça à sede do órgão e apresente as notas fiscais dos testes.

“A responsável pelos testes apreendidos é uma representante comercial e, por lei, não pode comercializar e muito menos oferecer o serviço de testagem”, explica a gerente de Fiscalização da Vigilância Sanitária, Márcia Olivé.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Taguatinga, cada teste era vendido por R$ 260 e feito em um local sem nenhuma condição sanitária. O descumprimento acarretará em auto de infração com multa que varia de R$ 2 mil a R$ 70 mil, bem como interdição parcial ou total da empresa.

De acordo com a gerente, a atividade exercida pela empresa era totalmente irregular pois, além da falta de licença, os testes estavam mal armazenados, sem registro de treinamento de equipe ou as mínimas condições de higiene e sanitárias.

Recomendações

A Vigilância Sanitária alerta que somente laboratórios clínicos autorizados podem fazer testes rápidos para diagnósticos de Covid-19 em sistema de drive-thru, seguindo o disposto na Legislação vigente.

Inclusive, a Vigilância Sanitária elaborou uma Nota Técnica com todas as orientações de prevenção da transmissão da Covid-19 que devem ser seguidas pelos laboratórios que atenderão nesta modalidade de testagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira as medidas estabelecidas

possuir Licença Sanitária atualizada

comprovantes de notificação dos casos positivos

equipamentos adequados para o armazenamento dos testes com o registro das condições ambientais

Além de box para atendimento individualizado e cumprimento das exigências sanitárias, os insumos devem possuir os registros na Anvisa, bem como profissionais legalmente habilitados para realização dos procedimentos e emissão dos respectivos laudos referentes aos testes realizados.

Planaltina

Na terça-feira (23), a Vigilância Sanitária recebeu denúncia, pelo 162, de uma clínica médica em Planaltina que estava fazendo teste rápido em sistema drive-thru. A Vigilância Sanitária suspendeu a atividade, pois somente é permitida a atividade por laboratório devidamente licenciada pelo órgão. Com informações da Agência Brasília.