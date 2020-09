Emprego: Vagas de até R$3,5 mil de salário nesta quarta-feira (23)

PUBLICIDADE

Para esta quarta-feira (22), as agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 415 vagas de emprego abertas. As ofertas variam entre R$ 400 e R$ 3,5 mil mensais – a exceção de médico clínico geral, que recebe por plantão -, mais benefícios.

Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Para quem tem formação em ensino superior, são 12 vagas para contador, seis para médicos, três para enfermeiros, uma para engenheiro civil e mais uma para pedagogo. Nestas áreas, as remunerações vão de R$ 450 por plantão para clínico geral a R$ 2,5 mil mensais.

Entre as vagas de nível médio, a maioria está distribuída entre as profissões de auxiliar técnico eletrônico (50), instalador de sistemas de eletroeletrônicos e segurança (40) e técnico eletrônico de manutenção industrial (35). Mas ainda tem espaço para profissionais como repositor de mercadorias (10), arte-finalista (5), operador de equipamento de escavadeira (2) e monitor infantil (1). Para essas áreas, a remuneração pode chegar a R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Quase 35% das vagas não exigem escolaridade ou pedem, apenas, nível fundamental. Entre elas, estão oportunidades para açougueiro (60), tratorista operador de roçadeira (21), motofretista (20), padeiro (18), trabalhador braçal na agropecuária (5), costureira (3) e representante comercial (6).

Quem tiver interesse em concorrer a uma das vagas, basta procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empresas

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Com informações da Agência Brasília