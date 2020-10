Emprego: veja oportunidades para segunda-feira (5)

PUBLICIDADE

A semana começa com 709 vagas de emprego abertas nas agências do trabalhador. Nesta segunda-feira (5), o salário mais alto é de R$ 3 mil, oferecido para quem deseja trabalhar como supervisor de manutenção e reparação de veículos leves. Para concorrer, não precisa ter experiência nem é exigida escolaridade, mas há apenas uma vaga.

Em outras profissões, o número de oportunidades é maior, com remuneração variando entre R$ 25 a diária e R$ 1,7 mil, mais benefícios, com espaço para pessoas com ou sem experiência, para níveis médio e fundamental de escolaridade.

Nestas características estão as vagas para vendedor (96), motofretista (60), tratorista operador de roçadeira (53), técnico de rede (50), auxiliar técnico eletrônico (50), motorista entregador (45) e açougueiro (43).

Lanchonetes e padarias procuram 36 profissionais, entre atendentes, chapistas, cozinheiros, funcionários de padaria e pizzaiolo. Para essas áreas, as remunerações oferecidas vão de R$ 1.045 a R$ 1,5 mil, mais benefícios. Apenas forneiro de padaria não precisa ter experiência.

O setor de serviços também segue contratando. Nesta segunda-feira, são seis vagas para esteticista corporal, quatro para jardineiro, duas para panfleteiro e uma para tosador de animais domésticos. Apenas as duas primeiras profissões exigem que o candidato tenha ensino médio completo. Os salários variam entre R$ 50 ao dia a R$ 1.921, todos com pagamento de benefícios também.

Quem tiver interesse em concorrer a qualquer uma das vagas, basta procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empresas

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

Agência Brasília