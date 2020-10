Emprego no DF: vagas oferecem salários de até R$ 3,2 mil

PUBLICIDADE

Com a crise causada pelo coronavírus, muitos brasilienses perderam seus empregos e agora buscam oportunidades no mercado de trabalho. Nesse cenário, as agências do trabalhador do Distrito Federal abrem a semana com 573 oportunidades de emprego.

O melhor salário oferecido nesta segunda-feira (26), no valor de R$ 3,2 mil, mais benefícios, é pago para supervisor de carpinteiro de manutenção, com apenas uma vaga. Para concorrer, é preciso experiência na área.

Outras 60 vagas oferecem salários aproximados. Seis são para técnico em eletromecânica, com remuneração de R$ 2.539,21. O valor de R$ 2,5 mil mensais é oferecido em 50 oportunidades para técnico eletrônico de manutenção industrial e em duas para torneiro mecânico. Uma vaga para marceneiro e uma para padeiro pagam R$ 2,3 mil. Todas as profissões ainda recebem benefícios como auxílio alimentação e transporte.

Oito profissões oferecem remuneração por dia trabalhado, variando entre R$ 18,33 e R$ 96,96: analista de marketing (1), enfermeiro (3), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (3), motofretista (1), nutricionista (3), psicólogo clínico (3) e técnico de enfermagem (20).

O restante das vagas paga entre R$ 1.045 e R$ 2 mil, mais benefícios. As profissões com maior número de oportunidades são vendedor, com 141, e açougueiro, com 61. Mas também estão com boa procura no mercado de trabalho os profissionais que atuam como auxiliar de linha de produção (30), agente de ação social (25), instalador/reparador de redes telefônicas e comunicação de dados (20), padeiro (53) e tratorista operador de roçadeira (21).

Interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem procurar qualquer unidade das agências do trabalhador. Em razão da pandemia de coronavírus, 15 delas fazem atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Com informações da Agência Brasília.