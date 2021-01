Emprego: Agências do Trabalhador oferecem 581 vagas de emprego nesta quinta (14)

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (4) as agências do trabalhador vão oferecer 581 vagas de emprego em diversas áreas no Distrito Federal (DF). Cinco delas são para nível superior: analista químico (1), arquiteto de interiores (1), auxiliar de contabilidade (2) e projetista de móveis (1). Os salários variam entre R$ 8 a hora e R$ 1.886,80 mensais, mais benefícios.

Confira a lista de vagas

Mesmo fora do período de datas especiais para o comércio, a contratação de vendedores segue em alta. São 108 oportunidades, todas para pessoas com ensino médio completo. As remunerações ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Três novas profissões aparecem na tabela desta quinta-feira: cerqueiro (1), masseiro de massas alimentícias (1) e vaqueiro (3). Nenhuma delas exige experiência profissional e escolaridade. O salário é o mesmo para duas (cerqueiro e vaqueiro) das três áreas, no valor de R$ 1,1 mil, mais benefícios.

Quatro profissões oferecem 30 vagas ou mais. É o caso de atendente central de telemarketing, com todas as oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência, e de corretor de imóveis. Para consultor de vendas são 60 vagas, e 59 para representante comercial autônomo.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empreendedores que desejam contratar trabalhadores também podem utilizar os serviços das agências. Além do acesso ao cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba “Canal do Empregador”.

Com informações da Agência Brasília