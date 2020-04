Empatia: hotel de Águas Claras faz coração com luzes e emociona internautas

PUBLICIDADE 

Nesta semana o Intercity Hotel comoveu a população ao acender as luzes dos quartos e formar um coração na fachada do prédio. Com o isolamento social ocasionado pela pandemia de coronavírus que atingiu o mundo e chegou ao Brasil, gestos de empatia têm conquistado as redes sociais.

O gesto de uma das funcionárias do hotel passou mensagem de alento e de que este momento vai passar. As imagens do hotel iluminado foram publicadas nas redes sociais.

Uma das internautas escreveu na publicação “olha que atitude mais linda, meus filhos me chamaram ‘mamãe, olha o prédio de coração na varanda!’ parabéns pela iniciativa”.

“O conjunto de prédios onde eu trabalho é composto por três torres, sendo 2 de office e 1 o hotel Intercity, que acendeu suas luzes formando um coração em sinal de esperança”, disse outro.

