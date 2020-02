Emocionante: PMDF e população salvam mulher que entrou em trabalho de parto na rua

PUBLICIDADE 

Uma história emocionante foi registrada em Planaltina na noite desta sexta-feira (28). Uma mulher entrou em trabalho de parto no meio da rua, e a Polícia Militar (PMDF) ajudou a moça a dar à luz.

Além dos militares, as pessoas que passavam pelo local também auxiliaram. Um homem cedeu sua camisa para que um policial realizasse o parto.

Uma mulher que também ajudou os policiais conta que conseguiu puxar a calça da mulher grávida. Logo que puxou, ela viu o corpo da criança para fora. “Eu tirei a calça, e aí já saiu essa parte do bebê, do umbigo para baixo. Ele nasceu com as perninhas para fora”, conta.

O sargento Maciel, que gravou o vídeo com as pessoas que ajudaram no parto, demonstrou emoção. “Foi uma manobra diferente para mim, uma manobra muito gratificante”, declarou. “Fiquei nervoso, admito, mas graças a Deus ocorreu tudo bem”. Veja:

Após o parto, a mulher, de 37 anos, e a criança, batizada de Ana Maciela, foram levadas ao Hospital Regional de Planaltina (HRP). Lá, a médica Karen Cardoso confirmou o parto normal, relatou a ação e atestou que mãe e bebê estão bem. Assista: