Embarcação pega fogo em posto de abastecimento no Lago Paranoá (DF)

No final da tarde desta quarta-feira (18), uma explosão seguida de incêndio atingiu uma embarcação em um posto de abastecimento, na Vila Náutica, margens do lago Paranoá.

De acordo com os bombeiros, quatro adultos e uma criança estavam dentro da lancha no momento da explosão. Duas pessoas foram transportadas ao hospital com queimaduras graves.

A embarcação foi removida do lugar onde estava e após vinte minutos os bombeiros controlaram as chamas.

Mergulhadores também fizeram buscas no lago com o objetivo de localizar os documentos dos feridos.

Aguarde mais informações.