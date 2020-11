Emater realiza encontro com trabalhadoras rurais

PUBLICIDADE

A Emater-DF realizou, nesta terça-feira (17), o II Preparatório para o VII Encontro Distrital de Mulheres Rurais. O evento, que foi realizado no Park Way, contou com 30 mulheres rurais, lideranças comunitárias e formadoras de opiniões. As palestras e discursos de autoridades foram norteados pelo combate à violência contra a mulher, a defesa e a valorização da mulher nos negócios e na política, bem como contra a diferença salarial entre homens e mulheres.

“A organização feminina é muito importante não apenas porque cria condições de geração de renda com atividades relacionadas à agricultura, mas porque promove a autoestima, dá à mulher o controle de sua própria vida, cria lideranças”, afirmou a presidente da Emater-DF, Denise Fonseca, ao mencionar a importância do encontro.

A presidente citou diversas ações realizadas para fornecer as ferramentas necessárias para dar liberdade econômica às mulheres do campo, como as primeiras creches rurais, que vão dar autonomia de trabalho às mulheres.

O VII Encontro Distrital de Mulheres Rurais conta com emenda parlamentar da deputada distrital Júlia Lucy, que é Procuradora Especial da Mulher na Câmara Legislativa (CLDF) e vem dedicando seu mandato à promoção do protagonismo feminino. Em seu discurso, a deputada falou sobre o trabalho da agricultura familiar e a importância do campo para a cidade.

“O campo para o Brasil é extremamente importante, mas infelizmente a riqueza do campo ainda não chegou para a maioria das pessoas que estão no campo. São as pequenas propriedades, as propriedades familiares que fazem a gente ter uma distribuição de riqueza”, disse Júlia Lucy. No evento, a deputada também ministrou uma palestra às mulheres sobre “Planejamento de Vida”.

Uma unidade móvel da Secretaria da Mulher, de atendimento psicossocial a mulheres vítimas de violência, esteve disponível no local. “Nós precisamos construir estratégias para levar esses serviços até vocês”, disse a secretária da pasta, Éricka Filipelli, ao mencionar a unidade móvel e as dificuldades diárias enfrentadas pelas mulheres do campo. “Política pública a gente faz não é de cima para baixo, é ouvindo quem mais precisa da política.”

Representando o presidente da Ceasa, Sebastião Márcio, a diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Ceasa, Lidiane Pires, falou sobre mulheres que são referência na agricultura. “Eu me sinto muito honrada em estar aqui neste momento. Que em 2021 essas mulheres possam colher os frutos de melhoria para a família, para a segurança alimentar e para a população do Distrito Federal como um todo”, destacou.

O secretário-executivo da Seagri, Luciano Mendes, esteve no evento representando o secretário de Agricultura, Candido Teles, e destacou a importância do encontro como voz para transformações na área rural. “A gente tem que valorizar cada vez mais a opinião que é colocada aqui. Parte dessas opiniões pode, com certeza, se transformar em realidade, em legislação, em programa de governo”, apontou. A secretária de Esporte Celina Leão esteve no encontro e deixou sua mensagem de empoderamento às mulheres. Ela falou sobre casos de violência contra a mulher e a importância de se criar medidas para combatê-la.

Daiane Dantas, que tem 22 anos e mora no assentamento Betinho, em Brazlândia, esteve presente ao evento. Ela produz geléia de morango com a mãe e aprendeu a divulgar melhor seus produtos depois de ter participado do curso de empreendedorismo e sucessão rural Filhos deste Solo, da Emater-DF. Ela disse acreditar que a mulher vem conquistando cada vez mais espaço no meio rural. “Eu percebo que as mulheres estão mais no comando e tomando mais esse espaço na área rural. Minha mãe sustentou nove filhos sozinha no meio rural, fora as netas que ela ainda cuida”, disse, orgulhosa.

O Encontro de Mulheres da Agricultura Familiar é uma iniciativa da Emater-DF para organizar e empoderar as agricultoras, visando a busca de mais oportunidades e qualidade de vida às trabalhadoras rurais. Nesse evento, as mulheres participam de atividades técnicas, educativas, culturais e de lazer, trocam conhecimento e experiências de autonomia e empreendedorismo, ações de saúde, bem-estar, integração e fortalecimento da autoestima.

As informações são da Agência Brasília