Emater-DF capacita 12 mil pessoas em 2019

PUBLICIDADE 

12 mil pessoas, entre produtores, entidades e moradores de área urbana, foram capacitados pelo Centro de Capacitação Tecnológica e Desenvolvimento Rural da Emater-DF (Centrer) em 2019. O número representa o dobro de cidadãos capacitados em 2018.

As 12 mil pessoas foram capacitadas para fabricação de lácteos (iogurtes e queijos), preparo de carnes, panificados, processamento de frutas e hortaliças e alimentos diferenciados (sem glúten, sem lactose, diet, light etc).

A capacitação de mão de obra rural faz parte do Plano Estratégico do Governo do Distrito Federal. A ação resulta em mais oportunidades para os agricultores.

Banco de alimentos

A atuação do Centrer também se destaca com o curso de aproveitamento integral de alimentos, oferecido às entidades socioassistenciais cadastradas no Banco de Alimentos da Ceasa-DF.

O Centrer apresenta técnicas e dicas para evitar o desperdício de alimento, utilizando ingredientes que normalmente não são aproveitados, como farofas feitas com sementes e casca de abóbora, suco de limão com alface, o “falso siri”, feito à base de repolho, além de tortas com aproveitamento integral com talos, folhas, cascas e entrecascas de diversos vegetais.