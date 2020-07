Emater-DF apresenta 11 circuitos tecnológicos na AgroBrasília Digital

PUBLICIDADE

Com 11 circuitos tecnológicos, a Emater-DF participa a partir desta segunda-feira (6) da AgroBrasília Digital, versão virtual da feira agropecuária, que teve a edição presencial deste ano cancelada devido à pandemia do novo coronavírus. A Emater-DF vai participar com uma página com informações para produtores e o público urbano.

Uma série de vídeos com técnicos da empresa mostrará os detalhes de seis circuitos: fruticultura, horticultura, saneamento rural, agroecologia, bovinocultura e floricultura. Além disso, estarão disponíveis no site do evento palestras virtuais, programação de lives e vídeos de orientação a produtores sobre gestão da propriedade.

Desde o segundo semestre de 2019, a Emater-DF preparava seu espaço no parque de exposições, com novidades aos produtores. “Infelizmente, a pandemia obrigou que a feira fosse cancelada presencialmente, mas ainda assim levaremos ao público, por meio da internet, informações técnicas e inovações tecnológicas desenvolvidas por nossos extensionistas”, disse a presidente da Emater-DF, Denise Fonseca. Dentre os vídeos exibidos, um será sobre os cuidados que os agricultores devem ter em toda a etapa de produção para evitar a propagação do coronavírus.

A AgroBrasília 2020 será realizada de forma virtual, no período de 6 a 10 de julho, no site.

Veja os temas abordados pela Emater na AgroBrasília:

AGROECOLOGIA

Sistemas Agroflorestais – SAFs;

Manejo agroecológico de frutíferas;

Produção orgânica de bovinos leiteiros e manejo agroecológico de aves de postura;

Produção de bioinsumos.

AVICULTURA

Sistema de produção e bem-estar animal;

Sistema de criação caipira semi-intensivo;

Demonstração de equipamentos e de campo agrostológico de forragens para aves.

BOVINOCULTURA

Confinamento de gado de corte;

Bovinocultura de leite a pasto.

FRUTICULTURA

Implementação de pomares e diversificação de cultivo;

Cultivo de frutíferas – banana, abacate, pitaya, mirtilo, goiaba e atemoia.

FLORICULTURA

Sistemas agroflorestais com produção de flores de corte e mel – jardins melíferos;

Produção de flores de corte;

Tendências no paisagismo;

Produção de mudas nativas do projeto Granja do Ipê.

GESTÃO AMBIENTAL

Usos múltiplos da água em áreas urbanas e rurais;

Técnicas de irrigação;

Conservação de solo, tipos de APP e reserva legal.

OLERICULTURA

Cultivo protegido de tomate, pimentão e folhosas;

Novos materiais genéticos de folhosas e raízes tuberosas;

Boas práticas agrícolas, rastreabilidade e irrigação localizada de hortaliças.

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

Mostra de produtos das organizações sociais;

Processamento de alimentos;

Circuito de agroindústria e turismo rural.

PISCICULTURA

Espécies de peixes – demonstração em aquário;

Sistemas de produção em viveiros escavados, revestidos;

Tanques de geomembrana e de ferrocimento;

Modelos de sistemas de aeração.

SANEAMENTO RURAL E SEGURANÇA ALIMENTAR

Opções de saneamento básico para a propriedade rural (água, lixo e esgoto);

Boas práticas agropecuárias com foco em segurança alimentar.

SUINOCULTURA

Boas práticas agrícolas aplicadas à suinocultura;

Bem-estar animal;

Defesa sanitária e vigilância epidemiológica.

A Emater-DF

Empresa pública que atua na promoção do desenvolvimento rural sustentável e da segurança alimentar, prestando assistência técnica e extensão rural a mais de 18 mil produtores do DF e Entorno. Por ano, realiza cerca de 150 mil atendimentos, por meio de ações como oficinas, cursos, visitas técnicas, dias de campo e reuniões técnicas.

