Em uma semana DF tem 18 armas apreendidas

No período de 1 a 7 de junho a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), apreendeu 18 armas de fogo. Ao todo, foram presos 422 suspeitos, dos quais 179 foram em flagrante. Quanto aos jovens, 37 foram apreendidos na última semana.

No último domingo (7), foram apreendidas duas armas. Uma foi encontrada no Park Way e outra em Águas Claras. A primeira apreensão da semana foi às 11h58 do dia 01, em Samambaia. Uma equipe do 11º Batalhão deteve um homem com um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e uma deflagrada.

Das armas apreendidas, seis foram revólveres, sete pistolas, uma espingarda e quatro armas artesanais. No mesmo período a PMDF apreendeu 11,5Kg de maconha, 0,40g de cocaína, 0,32g de crack e 172 comprimidos de Ecstasy.

Na última semana a PMDF atendeu 7.856 ocorrências sendo que 808 foram resolvidas apenas com a mediação dos policiais.