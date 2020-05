Em uma semana, apenas duas pessoas foram multadas por não usarem máscara no DF

PUBLICIDADE 

Durante realização da Operação de Fiscalização do Uso de Máscaras no Distrito Federal durante os dias 18 e 24 de maio, o DF Legal abordou 44.308 pessoas e visitou 24.476 estabelecimentos. Dentre os abordados, apenas 2 pessoas foram multadas e nenhum estabelecimento descumpriu as regras de funcionamento.

O DF Legal vistiou 25 regiões do DF. São elas: Águas Claras, Brazlândia, Ceilândia, Cruzeiro, Estrutural, Gama, Guará, Lago Sul, Lago Norte, Nucleo Bandeirante (10), Paranoá, Planaltina, Plano Piloto, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Rodoviária/Brasília, Samambaia, Santa Maria, Sobradinho, Sudoeste (20), São Sebastião, Sol Nascente, Sia/SCIA, Taguatinga e Vicente Pires (25).

Sistema prisional

Suspensas desde 12 de março, as visitas aos detentos que cumprem pena nas unidades prisionais do Distrito Federal permanecem interditadas até sexta-feira (29). A medida será reavaliada até o fim desta semana. A suspensão tem caráter preventivo e está alinhada às ações do GDF voltadas à prevenção do contágio pelo novo coronavírus.

Antes da pandemia de Covid-19, as visitas ocorriam, semanalmente, às quartas e quintas-feiras. Às sextas, uma pequena parcela de sentenciados recebia visitantes.

Para viabilizar o contato de familiares e amigos com internos durante esse período, as unidades prisionais passaram a permitir o envio de carta, por meio site da Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe), no link do cadastro de visitantes.

Como funciona?

Usuários cadastrados devem acessar o mesmo link em que retiram senhas para fazer visitas. Após confirmação de dados, será aberto um espaço para incluir as informações. A mensagem será impressa e entregue pela equipe do Núcleo de Visitas de cada unidade prisional ao interno, que poderá responder.

Casos de covid-19 no DF

Nesta segunda-feira (25) o Governo do Distrito Federal divulgou o primeiro boletim de coronavírus do dia, indicando um aumento de 86 casos confirmados entre ontem e hoje. Já são 6.724 casos confirmados do vírus e, desses, 54,9% estão recuperados, totalizando 3.649.

O Plano Piloto segue como a região do DF com mais casos da doença: são 681. Ceilândia e Taguatinga, que, no início da pandemia, apareciam atrás de regiões nobres da capital, agora são segunda e terceira colocadas no ranking, com 667 e 402 contaminados, respectivamente.

Com informações da Agência Brasília

