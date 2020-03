Em Sobradinho, DF-325 será revitalizada

PUBLICIDADE 

A obra de revitalização da estrada da DF-325, em Sobradinho, começou nesta terça-feira (10). A obra, que deve ser integre ainda essa semana, visa recuperar a via que está tomada por erosões e lama em seus três quilômetros de extensão.

De acordo com o o diretor de obras da administração da cidade, André Melo, o local acidentado se deve por conta das fortes chuvas dos últimos dias.

“É uma estrada que dá acesso a uma vila. Nesse local, há crianças e jovens que estudam em escolas da região e, por isso, ônibus escolares transitam muito por aqui, além de carros de passeio, motos, bicicletas, caminhões e os próprios moradores”, comenta.

Esse é o caso da camareira Lucilene Teixeira, 47 anos. Ela passa pela pista todos os dias para ir ao trabalho no Grande Colorado e reclama que muitas vezes acaba se sujando por causa da lama.

“Às vezes consigo carona de carro. É muito importante arrumar essa estrada porque nós que moramos aqui e passamos por ela diariamente precisamos de conforto e segurança”, reforça.

José Araújo, 60 anos, também frequenta a região para correr e elogia a ação do governo local. “Eu dirijo muito em estrada de terra e é difícil quando há muita erosão e lama. Com certeza é necessário arrumar a pista para melhorar a nosso trânsito aqui”, disse o aposentado.

Processo

A obra é de responsabilidade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). São cerca de sete profissionais trabalhando com cinco caminhões de material, uma retroescavadeira e uma patrol. De acordo com André Melo, diretor de obras da Administração Regional de Sobradinho, a primeira etapa é tratar as erosões.

“Colocamos um material mais pesado, como meio fio ou materiais mais grossos, para tapar o fundo da erosão. Dessa forma quando chover a água não vai levar com facilidade. Em seguida, jogamos cascalho na parte de cima, onde as pessoas e veículos vão transitar. Por último, colocamos um cascalho mais fino pela estrada”, explica.

Polo Leste

Em São Sebastião, as estradas do Núcleo Rural Capão Comprido também estão passando por reparos. O trabalhos começaram nesse sábado (10) e devem acabar nesta quarta (11). A obra conta com o apoio da Novacap e do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). O coordenador do Polo Leste do programa GDF Presente, Júnior Carvalho, ressalta que três máquinas são utilizadas no processo que envolve cerca de 25 técnicos.

“É um local que atende tanto a comunidade quanto ônibus escolares. O governo está sempre presente, mas as condições climáticas atrapalham um pouco. Vamos arrumar a pista da Colônia Agrícola Aguilhada, na BR-251, por exemplo, mas é preciso esperar ao menos três dias de sol para conseguirmos”, explica.