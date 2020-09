Em reunião com Sinpol, Maia garante votação de MP pela recomposição de policiais civis do DF

PUBLICIDADE

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, garantiu, em uma reunião na noite dessa quinta-feira (3), que a Medida Provisória (MP) 971, que trata da primeira parte da recomposição salarial dos policiais civis do Distrito Federal, será colocada em votação na casa.

Participaram da reunião com Maia o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF), Alex Galvão, e o deputado Luis Miranda, relator da MP. Segundo o presidente da Câmara, a votação não seria possível de acontecer ainda nesta semana, mas assegurou sua aprovação na casa.

Luis Miranda, por sua vez, comprometeu-se a verificar a viabilidade de incluir uma emenda que cria um Fundo da Saúde para a Polícia Civil do DF (PCDF).

“A reunião foi muito proveitosa e, além da garantia de que a MP será aprovada, temos a possibilidade de aprovação da emenda voltada à assistência à saúde da categoria, um pleito que é urgente de ser resolvido. Estamos gratos ao deputado Luis Miranda pelo compromisso com a categoria policial civil”, frisou Alex Galvão.

A proposta de emenda foi elaborada pelo Sinpol-DF e entregue ao relator da MP na semana passada. Depois da votação na Câmara, a Medida Provisória segue para o Senado Federal.