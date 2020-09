Em outubro, TCDF analisará contas de 2019 do governo

PUBLICIDADE

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) realizará em outubro uma Sessão Especial com o objetivo de analisar as contas do primeiro ano de gestão do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. As contas serão apreciadas em 19 de outubro às 15h.

O TCDF analisará a execução do orçamento e dos programas de governo durante sessão plenária virtual pela primeira vez, e será feita ao vivo pelo site do tribunal. O Relatório Analítico e Parecer Prévio (RAPP) foi elaborado pela Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública do TCDF, sob a supervisão do relator das Contas de 2019, Conselheiro Manoel de Andrade.

A análise engloba a prestação de contas anual do Poder Executivo; documentos encaminhados pelas unidades que compõem o GDF; dados obtidos diretamente no Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO) e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).

O documento também reúne fiscalizações específicas realizadas pelo corpo técnico do Tribunal. Nas Contas de 2019, destacam-se as auditorias na obra do Trevo de Triagem Norte (TTN); na gestão da frota de veículos da Polícia Civil do DF; na Conta Caixa e Equivalentes de Caixa; entre outras.

O RAPP relativo às contas de 2019 apresenta, ainda, a avaliação do patrimônio do GDF, das demonstrações contábeis e das gestões fiscal, orçamentária e financeira, a exemplo das despesas com pessoal e com licitações, dos gastos com publicidade e propaganda, além de resultados de programas de governo.