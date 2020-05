Em meio a pandemia, comércio desrespeita decreto do GDF e abre as portas em diversas regiões administrativas do DF

PUBLICIDADE 

Buscado reduzir a velocidade de disseminação do COVID-19, o Governo do Distrito Federal determinou, em 19 de março, o fechamento de grande parte do comércio na cidade. Desde então, apenas os estabelecimentos considerados essenciais estão autorizados a funcionar. Com o registro de mais de 1,5 mil casos do novo coronavírus, o GDF segue com cautela antes de liberar a circulação em massa pelas ruas das 34 regiões administrativas.

Neste sábado (9), o Jornal de Brasília recebeu diversas denúncias de que comerciantes, desrespeitando os decretos vigentes e o bom senso, abriram suas portas para as vendas do dia das mães. As denúncias dão conta de que houve funcionamento do comércio em Ceilândia Centro, Gama, Riacho Fundo I, Recanto das Emas e Samambaia Sul.

Bom exemplo

Considerada uma das datas mais importantes para o comércio, em meio à pandemia do coronavírus e o comércio fechado no Distrito Federal, os shoppings decidiram fazer um esquema de “drive-thru” para não perder as vendas. Na nova modalidade, o cliente entra em contato com a loja pela internet, paga e agenda a entrega.