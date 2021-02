Em greve, assistentes sociais do DF têm assembleia marcada para esta segunda (8)

PUBLICIDADE

O Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural do Distrito Federal (Sindsasc) realizará nesta segunda-feira (8), a partir das 15 horas, assembleia, para tratar da judicialização, por parte do GDF, da greve da categoria. A paralização foi iniciada no dia 04 de fevereiro, quinta-feira,para que todos os assistentes sociais tomem a vacina contra o coronavírus. A secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Rocha, informou, por meio de nota, que até o dia 06 deste mês, 1.276 pessoas, entre profissionais de saúde e usuários da rede socioassistencial do DF foram vacinadas, entre estes os assistentes sociais que atuam em hospitais.

Além desses profissionais, também foram imunizados idosos, pessoas com deficiência, cuidadores, agentes sociais, técnicos administrativos e equipes do núcleo de serviço funerário. No último dia 05, a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) informou que aqueles servidores que não retornassem ao trabalho teriam suas altas anotadas (receberiam falta). Essa decisão do GDF também será discutida na assembleia de desta segunda.

“Pressionar pela vacinação, tentando alterar os critérios de prioridades que foram elaborados pelos técnicos do Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria de Saúde do DF, demonstra a falta de sensibilidade e empatia por parte do Sindicato com aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade”, argumentou a secretária em sua nota.

Mayara argumentou, ainda, que a Sedes tomou todas as providências para reduzir os riscos de transmissão do novo coronavírus entre os servidores, disponibilizando em suas 83 unidades kits de equipamentos de proteção individual (EPIs), contendo: máscara de proteção facial, álcool em gel e termômetros digitais, além de barreiras físicas de acrílico e marcação para o distanciamento social.

Já o Sindsasc argumentou que a categoria foi definida como serviço essencial, razão pela qual a categoria manteve o trabalho presencial durante toda a pandemia. Outra alegação da categoria na defesa de sua reinvindicação é de que seria necessário apenas 1% das vacinas que chegariam à cidade para imunizar os assistentes sociais.

O DF recebeu, ontem, 37,4 mil doses da vacina CoronaVac. Se o Sindsasc se referia a esse lote, seriam necessárias, então, 374 doses para imunizar os assistentes sociais que ainda não receberam o imunizante, uma vez que os que trabalham em unidades de saúde já foram vacinados, de acordo a Secretaria.

“O momento exige, além de todo o cuidado, serenidade e paciência. Todas as categorias de servidores públicos são importantes e cada cidadão do GDF merece atenção. Todo esforço vem sendo empreendido e, muito em breve, teremos acesso à vacina, conforme for sendo executado o cronograma de aquisição e distribuição do governo do DF, ” concluiu.

Vacinas

As doses da CoronaVac que desembarcaram na manhã deste domingo (7) no DF seguiram direto para rede de frios da Secretaria de Saúde (SES), localizada no SIA. Até agora, de acordo com dados fornecidos pela SES, 37.704 idosos com idade de 80 anos ou mais foram imunizados. Ao todo, já foram vacinadas na cidade 97.739 indivíduos. A partir desta segunda-feira (8) começa a dose de reforço dos profissionais de saúde e o início da vacinação das pessoas que estão na faixa etária de 75 a 79 anos.