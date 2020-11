Em Formosa, prefeito tenta reeleição

PUBLICIDADE

No dia 15 de novembro, os formosenses irão às urnas para definir a gestão da cidade pelos próximos quatro anos. No pleito marcado pela pandemia do novo coronavírus, houve até renúncia de candidato infectado, o advogado Heli Dourado (MDB). A cidade, que conta com cerca de 123 mil habitantes, é uma das poucas cidades do Entorno que dependem pouco do Distrito Federal no cotidiano.

Pelo menos é o que demonstra a mais recente Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios (Pmad), que se debruçou sobre a dinâmica nos arredores de Brasília. Desenvolvedora do levantamento, a Companhia de Planejamento do DF (Codeplan) aferiu, entre 2017 e 2018, que oito mil trabalhadores do município se deslocavam para prestar serviços na capital, sendo sete mil apenas no Plano Piloto. Para acessar ao sistema de saúde, cerca de 4 mil formosenses atravessam a fronteira com o centro político do país.

As relações com a capital ficam mais no lado afetivo. O atual prefeito, Gustavo Medeiros (PODE), é brasiliense. E é ele quem lidera a corrida pela Prefeitura da cidade. “Nós exportamos mão de obra para a capital há bastante tempo, e Formosa ainda é vista pela Codeplan como a mais independente do Entorno do DF”, disse ao JBr. a comunicação da candidatura.

Em caso de vitória, garante o gabinete do atual gestor, haverá incentivos fiscais a possíveis investidores, para garantir a geração de renda no próprio município. Alinhado ao governador Ronaldo Caiado (DEM), Medeiros conta com o apoio estadual para permanecer na gestão do município. No ano marcado pelo isolamento e pela contagem de corpos vítimas do novo coronavírus, Formosa não chegou a ver campanhas de maneira mais contundente nas ruas.

Outros canditados

No peito estão três militares, que seguem a onda das Eleições de 2018 e levam as patentes à seara eleitoral. É o caso do capitão Cícero Jacinto (PRTB), reservista do Exército, de Bueno Hernany (Solidariedade), sargento da Polícia Militar de Goiás (PMGO), e de Caetano do Nascimento (PDT), soldado da PMGO. Como mostrou o JBr. nas últimas semanas, candidatos militares são tendência no Entorno, onde partidos de centro têm maior inserção junto ao eleitorado.