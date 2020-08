Em depoimento, motorista diz não se lembrar de nada

PUBLICIDADE

O homem que atropelou um casal no Lago Sul disse ao delegado chefe da 10ª DP (Lago Sul), Wellington Barros, que não se lembra o que aconteceu. O rapaz, de 32 anos, disse que teve um apagão enquanto dirigia. O homem, sem identidade revelada, disse em depoimento estar tomando um remédio.

O homem disse que se recorda de estar em um restaurante, após isso não lembra mais de nada.

Mesmo afirmando que usa remédio controlado, ele não disse qual seria o remédio. Mas o delegado afirmou que a afirmação do homem será averiguada.

O motorista se apresentou a polícia nesta terça-feira (18). Ele arrastou Paula Thays Gomes Oliveira, 18 anos, e Douglas Gonçalves dos Santos, 20 anos, no atropelamento por cerca de 4 quilômetros. Na apresentação estava acompanhado dos dois delegados.

Os advogados, Ana Carolina Alipaz e Eraldo Clemente, falaram na delegacia sobre a versão do motorista. Segundo eles, o homem é da área de administração e teve “um apagão” durante o acidente. Os advogados ponderam também que o homem passa por um divórcio e está em tratamento psicológico.

Paula, está em estado gravíssimo, internada no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Ela precisou amputar a mão esquerda e passou por uma mastectomia bilateral. Ela chegou ao hospital com alguns dedos dilacerados e múltiplas fraturas expostas e precisou ser entubada.