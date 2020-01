Em Ceilândia, mulher sequestrada salta de veículo para se salvar

PUBLICIDADE 

Uma mulher foi sequestrada em frente a própria casa, em Ceilândia, na noite de domingo (19). Um homem tomou a direção do carro da vítima e fugiu com ela em direção a BR-070. Durante a fuga do suspeito, a mulher aproveitou um momento em que ele reduziu a velocidade, abriu a porta e saltou do veículo.

A Polícia Militar (PMDF) avistou o carro no Setor de Oficinas de Ceilândia. Quando viu uma viatura, o suspeito perdeu a direção e bateu em outro veículo. Em seguida, ele saiu do automóvel e começou a fugir a pé, mas foi alcançado pelos militares.

A vítima sequestrada foi localizada às margens da BR-070. Segundo a PMDF, ela estava em estado de choque, com ferimentos leves.

A 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) investiga o caso.